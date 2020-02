STJD libera conversão de suspensão de Luxa no Brasileiro em multa

O Superior Tribunal de Justiça Desporitva (STJD) divulgou, nesta sexta-feira, que acatou o pedido do Palmeiras para converter uma suspensão de dois jogos de Vanderlei Luxemburgo, no Campeonato Brasileiro, em uma multa financeira no valor de R$ 50 mil.

Luxa foi denunciado ao STJD depois que ofendeu a arbitragem no duelo entre Vasco e Chapecoense, válido pela última rodada do Brasileirão do ano passado.

Depois de julgamento, o treinador recebeu uma suspensão de duas partidas, que seriam cumpridas na edição de 2020 da competição nacional.

Ao final da última temporada, Luxemburgo não renovou seu vínculo com o Cruzmaltino e acertou sua chegada no Palmeiras. Com isso, o Verdão solicitou a conversão da pena em medida de interesse social. O Tribunal aceitou o pedido e o clube terá que pagar R$ 50 reais diluídos para sete instituições escolhidas pelo STJD.

