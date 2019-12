STJD analisará confusão da torcida do Palmeiras; veja possível punição

O comportamento de torcedores do Palmeiras durante a derrota para o Flamengo, no último domingo, pode gerar desdobramentos negativos para o clube alviverde. Em contato com a Gazeta Esportiva, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) confirmou que analisará o caso das cadeiras arremessadas no gramado após o terceiro gol do Rubro-Negro e poderá punir o Verdão.

O Palmeiras pode ser enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê “deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir”, incluindo “lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”. A promotoria do Tribunal tem até 30 dias para analisar a súmula da partida.

A pena inclui uma multa de R$ 100 a R$ 100 mil, além da perda de um a dez jogos de mando de campo: “quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo”.

Na súmula do confronto, o árbitro Ricardo Marques Ribeiro (FIFA-MG) relatou o incidente, além de citar que os objetos foram arremessados no setor onde se encontrava a organizada Mancha Verde. Confira:

Após o terceiro gol da equipe Clube de Regatas do Flamengo quando os atletas comemoravam seu gol, no setor onde se encontrava a torcida uniformizada Mancha Verde da S. E. Palmeiras foram arremessados no campo de jogo dois acentos de cadeiras e um chinelo em direção aos atletas do clube regatas flamengo e um outro acento que não adentrou ao campo. Registro mais que tais objetos não atingiram nenhum dos atletas tampouco a arbitragem. Informo por fim que recolhi dois dos acentos em mãos, quando o atleta sr Felipe Melo de Carvalho nº 30 da equipe Sociedade Esportiva Palmeiras se prontificou a pegar os referidos objetos, levando-os em direção às placas de publicidade atrás do gol defendido por sua equipe. Já o chinelo arremessado e o acento que não adentrou ao campo foram recolhidos pela equipe de apoio da FPF.

