STJD adverte Cuca e suspende Cuquinha por jogo contra o Cruzeiro

No último dia 26 de julho, no Estádio do Mineirão, o Cruzeiro eliminou o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil. Por incidentes ocorridos na partida, o técnico Cuca foi advertido e o auxiliar Cuquinha tomou uma partida de suspensão do STJD – o clube ainda pode recorrer.

Os auditores da Quarta Comissão Disciplinar do STJD julgaram o caso nesta sexta-feira. De acordo com o órgão, Cuca foi advertido por desrespeitar a arbitragem no Mineirão, enquanto Cuquiha acabou suspenso por conduta desleal ou hostil.

O auxiliar foi expulso por arremessar a bola contra o cruzeirense Lucas Romero quando o jogo estava paralisado para um arremesso lateral. Já o treinador, após a partida, se dirigiu aos árbitros com a seguinte frase: “Vocês são caseiros. Mais tarde, a consciência de vocês vai pesar.”

Wilton Pereira Sampaio foi auxiliado por Bruno Raphael Pires e Cristhian Passos Sorence no último dia 26 de julho. O empate por 1 a 1 no Mineirão determinou a eliminação da equipe treinada por Cuca e Cuquinha nas quartas de final da Copa do Brasil.

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Vasco, no Estádio Raulino de Oliveira. Punido com um jogo de suspensão pelo STJD, Cuquinha não poderá ficar no banco de reservas em Volta Redonda.