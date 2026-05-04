Sporting Cristal-PER x Palmeiras: saiba onde assistir ao jogo da 4ª rodada da Libertadores

Nesta terça-feira, o Palmeiras enfrenta o Sporting Cristal-PER pela quarta rodada da Copa Libertadores da América. O duelo, válido pelo Grupo F, está marcado para às 19h (de Brasília), no Estadio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

Onde assistir ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ (streaming).

Como chega o Palmeiras?

No último jogo, o Alviverde empatou em 1 a 1 com o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, o Verdão ficou também no 1 a 1 com o Cerro Porteño, fora de casa, na última quarta-feira.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 33 pontos em 14 jogos e não perde há treze jogos por todas as competições. A equipe ocupa o segundo lugar do Grupo F da Libertadores, com cinco.

No confronto mais recente entre Palmeiras e Sporting Cristal, pela 2ª rodada da Libertadores de 2026, o Verdão venceu a equipe peruana por 2 a 1, com gols de Flaco López e Murilo.

Como chega o Sporting Cristal?

O Sporting Cristal, comandado pelo brasileiro Zé Ricardo, lidera o Grupo F da competição, com seis pontos. No Campeonato Peruano, a equipe ocupa o 12º lugar, com 15 pontos.

Arbitragem

Não divulgada

Ficha técnica

Jogo: Palmeiras x Sporting Cristal-PER

Competição: Copa Libertadores (4ª rodada)

Data e horário: 05 de maio de 2026 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estadio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru.

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