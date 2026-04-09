Sosa destaca apoio de Abel após gol na estreia na Libertadores e mira vaga entre os titulares

Ramón Sosa saiu do banco de reservas para marcar o gol de empate do Palmeiras na estreia da Libertadores, contra o Junior Barranquilla-COL. O atacante destacou o apoio recebido do técnico Abel Ferreira e agora mira nova chance entre os titulares após se destacar no duelo que aconteceu no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL).

Sosa foi acionado no intervalo e entrou na vaga de Mauricio logo no início do segundo tempo. O camisa 19 aproveitou a "casquinha" de Flaco López, ficou cara a cara com o goleiro e igualou o placar após o Verdão sair atrás ainda no primeiro tempo.

"Eu estava preparado, com gana. Pude entrar no segundo tempo e, graças a Deus, eu pude marcar o gol. Quando a equipe precisa, você tem que estar preparado. Tive a chance e pude ajudar o time", disse à ESPN.

"Olhando para o time do Palmeiras, eu acho que temos muitos jogadores de classe A. Então, eu venho trabalhando, estou esperando a oportunidade e sempre tento aproveitar. O professor confia muito em mim e meus companheiros. Quando tenho a oportunidade de entrar, tenho que fazer minha parte e ajudar o time", seguiu.

Sosa encerra jejum e mira chance como titular

O paraguaio não marcava desde o dia 21 de fevereiro, quando balançou a rede nas quartas de final do Campeonato Paulista. Sosa foi acionado do banco de reservas nos últimos três jogos. Com o desfalque do suspenso Jhon Arias para o clássico de domingo, o camisa 19 pode voltar a ter chance entre os 11 iniciais.

A última vez que Sosa começou jogando uma partida pelo Palmeiras foi no dia 12 de março, na derrota por 2 a 1 para o Vasco, no Brasileirão. Com o gol na Libertadores, ele chegou ao seu terceiro gol na temporada em 20 jogos.

"O Sosa entrou muito bem no jogo. É um jogador que faz movimentos contrários ao Mauricio, que é um jogador que gosta mais de ligar o jogo e muitas vezes deixamos essa situação de apoio à profundidade para o López. Mas, em função do que tem sido o desgaste do Mauricio, seleção, jogos atrás de jogos, acho que o Ramón (Sosa) entrou muito bem, fez gol, criou para os colegas. Pena foi, acho que faltou o detalhe, não conseguirmos fazer o gol", analisou Abel.

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