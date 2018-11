Sonho do Palmeiras, Ricardo Goulart visita a Academia de Futebol

Ricardo Goulart esteve na Academia de Futebol. Mas ao contrário do que o torcedor do Palmeiras gostaria, a presença do atleta no CT alviverde foi apenas para conhecer a estrutura do Centro de Excelência palestrino e analisar a possibilidade de fazer no local sua recuperação de uma artroscopia no joelho.

Goulart é amigo do diretor de futebol Alexandre Mattos, que trouxe o jogador do Goiás para o Cruzeiro, em 2013. Além do dirigente, o atacante também é próximo de Luiz Felipe Scolari, que foi seu técnico no Guagzhou Evergrande, da China, de 2015 a 2017. Juntos, conquistaram três vezes o Campeonato Chinês, duas vezes a Supercopa da China, uma Copa da China, além da Liga dos Campeões da Ásia pela atual equipe de Goulart.

Aos 28 anos, Ricardo Goulart marcou 21 gols nesta temporada pelo Guagzhou, atual segundo colocado no Campeonato Chinês. Diante de sua lesão, porém, o técnico Fabio Cannavaro tem usado os brasileiros Paulinho, Anderson Talisca e Alan. Vale lembrar que, na China, as equipes podem ter apenas quatro estrangeiros no elenco e somente três podem ser relacionados para os jogos.

Na última temporada, o Palmeiras tentou a contratação do jogador, mas esbarrou nas altas cifras. Neste meio de temporada, a situação financeira impediu mais uma vez o retorno do brasileiro, que dá preferência ao Palmeiras, por conta de Mattos e Felipão, e Cruzeiro, onde conquistou o Brasileirão.