Sonhando matematicamente com título, Palmeiras visita Bahia na 33ª rodada

O Palmeiras ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Mano Menezes entra em campo neste domingo, às 16h (de Brasília), diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida válida pela 33ª rodada da competição.

O Flamengo, líder da competição, pega o Grêmio no mesmo horário, no sul do país. Com um jogo a mais, o Rubro-Negro soma 78 pontos, 11 a mais que o alviverde, que ainda tem pela frente Grêmio, Fluminense, o próprio Flamengo, Goiás e Cruzeiro nesta reta final.

Para o confronto, o técnico Mano Menezes não terá o zagueiro Gustavo Gómez, que está servindo a seleção paraguaia. Luan deve ser o escolhido para ocupar a vaga. Por outro lado, Felipe Melo retorna após perder as duas últimas partidas por suspensão.

Luiz Adriano, que não atuou no clássico diante do Corinthians, voltou a treinar na manhã de sexta-feira em uma atividade isolada. Ele não teve uma nova lesão muscular na coxa direita, mas ainda é dúvida para o duelo contra o tricolor baiano. Deyverson deve permanecer no comando do ataque palmeirense.

Por outro lado, o Bahia, que chegou a ameaçar entrar no G6, é atualmente o nono colocado, com 43 pontos, há seis jogos sem vencer. O técnico Roger Machado teve a semana para preparar a equipe, que não contará com jogadores importantes.

Ele não terá o zagueiro Juninho, o meio-campista Guerra e o atacante Artur, os quais pertencem ao Palmeiras e, por questão contratual, não podem atuar. Marco Antônio, que está no departamento médico, também não entrará em campo.

Para piorar, o Bahia ainda tem um tabu pela frente: são sete anos sem conquistar um resultado positivo diante do time paulista. A última vitória aconteceu em 2012, por 2 a 0, na Arena Barueri. Desde então, foram dez partidas (oito no Brasileirão e duas na Copa do Brasil).

FICHA TÉCNICA

BAHIA X PALMEIRAS

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data: 17 de novembro de 2019 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares: Luiz Claudio Regazone e Michael Correia (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

BAHIA: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Wanderson e Moisés; Gregore, Flávio e João Pedro; Élber, Artur Caíke (Rogério) e Fernandão.

Técnico: Roger Machado

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson (Luiz Adriano).

Técnico: Mano Menezes