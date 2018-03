Sob som de torcida rival, Palmeiras encerra preparação para o clássico

Nesta quarta-feira, o Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o São Paulo, em clássico que acontecerá nesta quinta, às 20h30 (de Brasília), no Palestra Itália. No Choque-Rei, o Verdão terá apoio de 100% dos torcedores presentes, mas o treino da véspera teve apenas gritos a favor do Tricolor.

A diretoria são paulina resolveu liberar a presença de sua torcida no CCT da Barra Funda, e as principais organizadas do clube lotaram as arquibancadas do local. Como os rivais treinaram durante o mesmo horário e os dois Centros de Treinamento são lado a lado, era possível ouvir todos os gritos tricolores durante a atividade palestrina.

A imprensa, no entanto, teve acesso apenas ao aquecimento dos jogadores, uma vez que o técnico Roger Machado optou por fechar o treinamento desta quarta-feira. De acordo com a assessoria do clube, a primeira atividade do dia foi de aprimoramento de bolas aéreas e, em seguida, o treinador comandou um trabalho tático armando sua equipe titular.

Com o desempenho ruim dos reservas frente ao São Caetano, a tendência é uma repetição dos titulares que já vem atuando. A formação deve ter Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo; Willian, Bruno Henrique, Lucas Lima e Dudu; Borja.

Edu Dracena e Diogo Barbosa deram sequência ao processo de transição com a preparação física no gramado. Deyverson, Jean e Mayke ficaram na fisioterapia do Centro de Excelência da Academia de Futebol.