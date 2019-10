Sidnei Lobo exalta entrega de Lucas Lima e diz que esperava mais da equipe

Suspenso, Mano Menezes viu a atuação de sua equipe no empate com o Atlético-MG das tribunas. O responsável por dirigir o Palmeiras à beira do campo foi o auxiliar Sidnei Lobo, que não escondeu seu descontentamento com o resultado.

“A gente esperava mais, o volume que tivemos em outros jogos, mas a marcação do adversário dificultou muito. Toda a vez que a gente tinha a posse a equipe do Atlético já voltava e ficava plantada. Na segunda parte fomos mais agressivos, a torcida veio junto. Fizemos um bom segundo tempo e poderíamos ter vencido”, disse.

“A gente sabia que o comportamento deles seria esse, pelo respeito ao Palmeiras, pelo volume da equipe. Ficamos bastante com a posse nos primeiros 30 minutos, depois perdemos algumas bolas e a estratégia deles foi sair em contra-ataque. Eles foram felizes”, completou.

Lobo ainda comentou a jornada de Lucas Lima. O camisa 20 ocupou a vaga de Gustavo Scarpa e teve atuação apagada, deixando a partida aos 14 minutos do segundo tempo para a entrada de Deyverson.

“Ele vem entrando bem nos jogos, tem a posse, circula bem entre os volantes, pifa bem os atacantes. Por eles estarem jogando fechadinhos um passe em profundidade poderia ser interessante. Ele estava bem, depois deu uma caída, veio a cobrança, mas a entrega foi grande”, analisou.

Com o resultado, o Palmeiras segue na vice-liderança e foi aos 47 pontos, mas viu o Flamengo (52) abrir cinco de vantagem na ponta e o Santos (44) encostar na briga pela segunda posição. O Peixe, inclusive, é o próximo adversário da equipe, em duelo marcado para esta quarta-feira, ás 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.