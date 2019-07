Shandong se acerta com Palmeiras e anuncia chegada de Moisés

O Shandong Luneng, da China, oficializou neste domingo a contratação do meio-campista Moisés. Pela transferência, o Palmeiras receberá 5 milhões de euros (R$ 21 milhões) do clube asiático. O Verdão detinha 100% dos direitos econômicos do jogador.

Moisés se despediu do Palmeiras com a eliminação para o Internacional na Copa do Brasil, na última quarta-feira. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Lucas Lima e mandou no travessão o pênalti que determinou o revés do time no Beira-Rio.

Após ser criticado nas redes sociais, o jogador nem viajou com o elenco para Fortaleza, onde o time perdeu para o Ceará no último sábado. Moisés ficou em São Paulo para acertar os últimos detalhes da negociação e realizar exames médicos.

Moisés foi contratado pelo Palmeiras junto ao HNK Rijeka, da Croácia, em dezembro de 2015, por 800 mil euros. No Verdão, ele foi peça fundamental do time que foi campeão brasileiro em 2016. Já sem o mesmo protagonismo e atrapalhado por uma série de lesões, o atleta voltou a erguer o troféu no ano passado.

Ao todo, Moisés defendeu o Palmeiras em 139 jogos e marcou 12 gols. Recentemente, diretoria liberou o zagueiro Juninho e o meia Guerra ao Bahia, por empréstimo, além de Felipe Pires, que reforçou o Fortaleza. Em compensação, Vitor Hugo está próximo de retornar ao clube.