Sem perder há nove jogos, Hyoran projeta duelo contra o Fluminense

Já são quase dois meses sem saber o que é perder. O último revés de Hyoran aconteceu no dia 30 de maio, contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, considerando os amistosos durante a pausa para a Copa do Mundo, foram seis vitórias e três empates.

Além da invencibilidade da equipe, os números individuais do meia também chamam atenção, com quatro assistências e marcou quatro gols anotados no período. A fase é boa e pode ficar ainda melhor, isso porque com a vitória no final de semana diante do Atlético Mineiro, Hyoran igualou sua marca de maior invencibilidade da carreira. Em 2015, pela Chapecoense, o jogador emendou uma sequência com 5 vitórias e 4 empates.

“É uma marca muito legal, fico feliz pelo desempenho dos últimos jogos, mas o importante para mim, é o resultado coletivo. Meu foco é sempre em ajudar o grupo, o individual fica em segundo plano. Vou seguir fazendo meu trabalho da melhor forma e, se continuar sem derrota, melhor ainda, até porque se eu não perco, o Palmeiras também não perde”, ressaltou o atleta de 25 anos.

Os números positivos acompanham o jogador. Na próxima rodada, a equipe alviverde enfrenta o Fluminense, adversário que Hyoran nunca perdeu. O próprio Verdão, inclusive, mão perde de adversários cariocas desde 2016.

“São números positivos que sempre ajudam e servem de motivação. Mas sei que isso não entra em campo. Temos um jogo difícil amanhã, no Maracanã, contra um adversário que vem crescendo e pode encostar em nós na tabela. Vamos ao Rio em busca da vitória, que é fundamental para nossas pretensões no campeonato e pode até nos colocar no G4”, concluiu.