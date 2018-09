Sem imprensa, Felipão faz últimos ajustes para pegar a Chapecoense

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar a Chapecoense durante a manhã deste domingo. Com um treinamento fechado à imprensa na Academia de Futebol, o técnico Luiz Felipe Scolari acertou os últimos detalhes para o confronto com o time de Santa Catarina.

De acordo com informações publicadas pelo site oficial do Palmeiras, Felipão promoveu um treino tático no ensaio derradeiro antes da partida contra a Chapecoense. Os jogadores ainda aproveitaram a manhã para aprimorar cobranças de faltas e pênaltis.

Após uma partida desgastante diante do Cerro Porteño na noite de quinta-feira, a tendência é que o treinador gaúcho escale um time alternativo. O lateral direito Marcos Rocha e os meias Alejandro Guerra e Gustavo Scarpa, sem condições físicas ideais, devem ficar fora.

O confronto entre Palmeiras e Chapecoense está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste domingo, na Arena Condá. Com 37 pontos ganhos, o time paulista ocupa o quarto lugar do Campeonato Brasileiro, enquanto a equipe catarinense, com 21 pontos, figura no 17º posto, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

O duelo em Santa Catarina será o 13º entre os dois clubes na história. Em desvantagem, o Palmeiras contabiliza três vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Diante da Chapecoense, no Allianz Parque, a equipe mandante conquistou a edição de 2016 do Campeonato Brasileiro.