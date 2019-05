Sem Goulart, Felipão evita falar sobre chance de reforçar elenco

Apontado como principal contratação do Palmeiras na temporada, Ricardo Goulart acertou seu retorno ao Guangzhou Evergrande na última semana. Sem o cobiçado atacante, o técnico Luiz Felipe Scolari evitou comentar a possibilidade de reforçar seu elenco.

“Não sou eu que contrato, não sou eu que faço isso ou aquilo. Eu apenas sou o técnico. Se tiver 20, trabalho com 20. Se tiver 10, trabalho com 10. Se tiver 30, trabalho com 30. Sem problema nenhum”, disse Felipão após o triunfo sobre o Botafogo, alcançado em Brasília neste sábado.

Em recuperação de uma cirurgia no joelho, Ricardo Goulart já vinha desfalcando o Palmeiras. Entre as principais opções de Felipão para a meia estão Zé Rafael e Raphael Veiga, além de Lucas Lima, escalado como titular no recente triunfo sobre o Botafogo.

“Eu tenho que administrar treinamentos, situações de jogo e jogadores, de forma que eles possam estar felizes. Essa é minha função. Função de contratar e vender é toda da direção e aceito o que organizarem em termos de Palmeiras. Quando vim, foi dentro dessa filosofia e continua”, disse Felipão.

Após ganhar do Botafogo no Estádio Mané Garrincha, o treinador deu folga a seu elenco. A reapresentação do Palmeiras na Academia de Futebol está marcada para a tarde desta segunda-feira, quando o time inicia a preparação para disputar uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

O confronto decisivo entre Palmeiras e Sampaio Corrêa está marcado para as 20 horas (de Brasília) de quinta-feira, no Allianz Parque. Como ganhou por 1 a 0 em São Luis, o time dirigido por Felipão avança às quartas da Copa do Brasil com um empate em São Paulo.