Sem desfalques, Valentim ensaia time titular e faz testes por Derby

O Palmeiras prosseguiu a preparação para enfrentar o Corinthians com um treinamento na Academia de Futebol durante a tarde desta sexta-feira. Sem desfalques, o técnico interino Alberto Valentim pôde ensaiar o time titular e fazer testes voltados ao Derby pelo Campeonato Brasileiro.

Aproximadamente uma hora antes dos trabalhos em campo, Valentim concedeu entrevista coletiva e evitou pistas sobre a escalação. A imprensa pôde acompanhar apenas o período de aquecimento do elenco e em seguida precisou deixar o centro de treinamento.

De acordo com o site oficial do Palmeiras, o técnico interino comandou uma atividade com dois times e realizou alguns testes no principal. Na sequência, separou a provável equipe titular para o duelo com o Corinthians e fez ensaios como bolas aéreas, marcações e balanços, entre outras movimentações.

O restante do elenco terminou os trabalhos no campo ao lado com uma movimentação técnica. Na parte final, alguns atletas aprimoraram cobranças de faltas e pênaltis. Sem atletas atletas no departamento médico ou em processo de transição física, o Palmeiras volta a treinar na manhã deste sábado.

Misterioso sobre a formação que planeja mandar a campo, Alberto Valentim se limitou a dizer que espera contar com força total para enfrentar o Corinthians. O meio-campista Bruno Henrique, livre de suspensão, deve voltar no lugar de Jean, enquanto o zagueiro Yerry Mina pode assumir a vaga de Juninho.

O Derby, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 17 horas (de Brasília) deste domingo, na arena de Itaquera. A sete rodadas do fim do torneio, o Corinthians lidera com 59 pontos, cinco a mais que o rival Palmeiras.