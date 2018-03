Sem clube, Scarpa faz postagem em academia: “Querem que você se sinta mal”

A situação de Gustavo Scarpa segue indefinida após o Fluminense, seu ex-clube, ter derrubado na Justiça a liminar que o liberou de seu contrato para assinar com o Palmeiras, clube que defendeu neste início de temporada. Enquanto não há uma definição, o jogador continua treinando por conta própria, à espera de seu advogados, que tentam reverter a decisão judicial.

“Eles querem que você se sinta mal, porque assim eles se sentem bem”, escreveu o jogador, junto ao vídeo postado em uma de suas redes sociais, nesta terça-feira, enquanto frequentava uma academia particular na cidade de Hortolândia-SP, onde moram seus familiares.

Obviamente com apoio à defesa de Scarpa, o Palmeiras apenas acompanha o processo. Dentro do acordo assinado entre o clube paulista e o meia no mês de janeiro, os empresários do atleta se comprometeram a arcar com qualquer multa que tenha de ser paga ao Tricolor carioca.

O jogador disputou somente oito jogos pelo Verdão, marcando dois gols, ambos na vitória diante do Ituano. Agora, vive a expectativa de resolver sua situação extra-campo para voltar a vestir o uniforme alviverde.