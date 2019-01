“Sem barriguinha”, fominha Dudu quer jogar na quarta e já mira o Derby

Antes da estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o coordenador técnico do Palmeiras, Zé Roberto, avisou: era a primeira vez que via Dudu se reapresentar para o início da pré-temporada sem “barriguinha e sem bochechinha”. E a condição física do ídolo palestrino neste início de ano tem se comprovado.

“A gente participa (da decisão se vai jogar ou não). Mas junto com a fisiologia, a fisioterapia eu tenho e preparado e estou pegando mais ritmo de jogo”, afirmou.

Dudu é o único palmeirense a ser titular nos três jogos do Palmeiras na temporada. O fato poderia fazer com que ele fosse poupado do duelo desta quarta-feira, diante do Oeste, na Arena Barueri, mas o camisa 7 não quer saber de folga no Verdão.

“Quando sai a tabela do campeonato, eu já vejo as datas dos clássicos. Eu gosto dessas partidas, partidas grandes. Sem desmerecer o Oeste, mas eu de cara já olho as datas que vou jogar contra Corinthians, São Paulo e Santos. Quero jogar na quarta para estar em bom ritmo contra o Corinthians”.

O Derby está marcado para o dia 2 de março, no Allianz Parque. “Estamos bem, o time está evoluindo. Fizemos boas triangulações e a cada dia estamos melhorando mais. A gente espera melhorar a cada jogo para seguir fazendo um grande Campeonato Paulista”, finalizou.