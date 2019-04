Sem acordo com a Globo, Palmeiras começa a promover o Esporte Interativo

Em meio ao desacordo entre Palmeiras e Rede Globo pelos direitos de transmissão dos jogos do Verdão no Campeonato Brasileiro, o Alviverde já exalta o concorrente do conglomerado televisivo nacional. O Grupo Turner, representado pelo Esporte Interativo, televisionará alguns duelos do Maior Campeão do Brasil (veja quais abaixo).

Menos de duas semanas antes do início do Brasileirão, os jogadores palestrinos começaram a gravar imagens para o pacote gráfico que irá compor a transmissão dos jogos no EI. As imagens serão exibidas para ilustrar a escalação, substituições e gols do Verdão.

O clube divulgou uma série de vídeos e fotos dos atletas posando para a gravação. Em todas as postagens feitas pela equipe, a hashtag BrasileirãoNoEI estava presente. Willian, Deyverson, Gustavo Gómez, Ricardo Goulart, Jailson, Dudu, Weverton, Luan, Bruno Henrique e Fernando Prass foram alguns dos que tiveram sua imagem revelada pelo clube.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela de jogos das primeiras nove rodadas do Brasileirão e, por enquanto, cinco partidas do atual campeão brasileiro não serão transmitidas.

Veja a tabela detalhada do Palmeiras:

1ª rodada: 28/4 (domingo) – 19h – Palmeiras x Fortaleza – Transmissão: TNT

2ª rodada:1/5 (quarta-feira) – 16h – CSA x Palmeiras – Sem transmissão

3ª rodada: 4/5 (sábado) – 19h – Palmeiras x Internacional – Transmissão: TNT

4ª rodada: 12/5 (domingo) – 16h – Atlético-MG x Palmeiras – Sem transmissão

5ª rodada: 18/5 (sábado) – 19h – Palmeiras x Santos – Transmissão: TNT

6ª rodada: 25/5 (sábado) – 16h – Botafogo x Palmeiras – Sem transmissão

7ª rodada: 2/6 (domingo) – 16h – Chapecoense x Palmeiras – Sem transmissão

8ª rodada: 8/6 (sábado) – 19h – Palmeiras x Athletico – Transmissão: TNT

9ª rodada: 13/6 (quinta-feira) – 20h – Palmeiras x Avaí – Sem transmissão