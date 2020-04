Sedento por títulos, Zé Rafael vê Palmeiras capaz de bater de frente com o Flamengo

Com 100% de aproveitamento na Libertadores e a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, o Palmeiras iniciou a temporada com boas credenciais. No entanto, a paralisação por conta do coronavírus trouxe incerteza para o Verdão e o calendário do futebol brasileiro.

Na visão de Zé Rafael, ainda não é possível analisar se o Alviverde evoluiu em relação ao ano passado. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o jogador destaca que o Brasil valoriza apenas resultados e, portanto, o Palmeiras precisa ser campeão.

“Acho que ainda é muito cedo para fazer esse tipo de avaliação, e tudo depende dos resultados que obtivermos. Sabemos que aqui no Brasil o resultado final é o mais importante para qualquer avaliação, e se conquistarmos os títulos que estamos disputando, que é nosso objetivo, a avaliação será uma. Caso contrato, mesmo tendo boas atuações, será outra. Então a evolução é constante durante o ano e trabalharemos muito para alcançar nossas metas”, afirmou o jogador.

Zé Rafael reconhece a força que o Flamengo demonstra desde o ano passado, mas acredita que o Palmeiras pode fazer frente ao Rubro-Negro na disputa pelos títulos.

“O Palmeiras, todos os anos, tem o objetivo de conquistar todos os títulos que disputa. Esse é nosso foco, nossa vontade. O Flamengo teve um grande ano de 2019 e tem um elenco muito qualificado, mas a gente sabe das nossas qualidades, das nossas virtudes, e vamos fazer o máximo para levar o Palmeiras ao topo em todos os torneios”, garantiu o meio-campista.

Zé Rafael é um dos três únicos jogadores do Palmeiras que atuou em todos os jogos do time em 2020. Assim como Weverton e Willian, o meio-campista esteve em campo nas doze partidas do Verdão na temporada, tendo marcado um gol e dado uma assistência.

Ainda não previsão para o retorno da disputa dos campeonatos dos quais o Palmeiras participa. Até o momento, o Alviverde ocupa a segunda colocação do grupo B do Campeonato Paulista, com 19 pontos somados, e é o líder da chave da Libertadores, com seis pontos conquistados.