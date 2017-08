“Se não ficar, escrevi história bonita”, diz Prass em fim de contrato

Com contrato até o final desta temporada, Fernando Prass vive a reta final de seu vínculo com a Sociedade Esportiva Palmeiras. O experiente goleiro, escalado como titular na derrota contra o Atlético-PR, segue com esperanças de renovar o acordo, mas já cogita a possibilidade de seguir careira em outro clube.

Contratado em dezembro de 2012, Prass contabiliza um total de 238 partidas com a camisa do Palmeiras – entre os goleiros que mais defenderam o clube na história, ocupa o oitavo lugar. Ele consolidou seu status de ídolo ao marcar o gol do título da Copa do Brasil 2015, contra o Santos, em cobrança de pênalti.

“Óbvio que minha ideia é ficar no Palmeiras, mas não depende só de mim. Se eu pudesse escolher, ficaria. Se não ficar, acho que escrevi uma história bonita aqui. Se não for para ficar, tenho que procurar outro clube, mas tenho pensamento positivo e otimismo de que vai dar tudo certo”, afirmou Prass.

O veterano iniciou a temporada como titular do técnico Eduardo Baptista e foi mantido com o retorno de Cuca. Após seguidas falhas, porém, perdeu a posição para Jailson, também querido pela torcida e invicto na Série A do Campeonato Brasileiro.

Na última vez em que foi questionado sobre a situação contratual de Fernando Prass, o diretor de futebol Alexandre Mattos disse que não era o momento adequado para tratar do assunto. Segundo o dirigente, outros atletas com vínculo até o final do ano também não foram procurados pelo clube ainda, como Egídio e Zé Roberto.

Livre para assinar com outro time, Fernando Prass evita pensar no próprio futuro, por enquanto. “Agora é hora de deixar qualquer vaidade de lado e pensar no Palmeiras, no que você pode fazer para o Palmeiras terminar o ano bem. Aí, no fim do ano, eu vejo o que é melhor para mim”, declarou.

Nesta segunda-feira, o elenco palmeirense treina em dois períodos em um resort na cidade de Atibaia. Às 21h45 (de Brasília) de quarta, no Estádio Palestra Itália, o time alviverde encara o Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.