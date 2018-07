Scarpa toca hino do Palmeiras na guitarra pelo Dia Mundial do Rock

Fã declarado de Rock and Roll, o meia Gustavo Scarpa protagonizou um vídeo divulgado pelas redes sociais do Palmeiras em que mostra o jogador tocando o hino do clube numa guitarra. A iniciativa é explicada devido a celebração do dia Mundial do Rock, comemorado neste 13 de julho.

A data é celebrada desde 1985, quando neste dia daquele ano aconteceu um mega evento musical com a presença dos principais músicos da época. O evento, denominado Live Aid, ocorreu de maneira simultânea nas cidades de Londres, na Inglaterra, e na Filadélfia, nos Estados Unidos. O objetivo principal era o fim da fome na Etiópia.

Scarpa é uma das novidades do Palmeiras para a retomada desse segundo semestre após a Copa do Mundo. Anunciado como reforço no começo desta temporada, o jogador ficou indisponível ao técnico Roger Machado após sofrer algumas derrotas para o Fluminense na Justiça. No entanto, no final de junho o atleta foi liberado e voltou a ser vinculado com a equipe paulista.

O camisa 14 chegou inclusive a participar dos amistosos feitos pelo Verdão na excursão de intertemporada na América Central. O atleta chegou a balançar as redes duas vezes na goleada sobre a Liga Alajuelense. Na próxima quinta-feira, quando o Palmeiras volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, a expectativa é de que Gustavo Scarpa seja escalado como titular, já que a equipe vendeu o atacante Keno e não conta com Dudu, suspenso.