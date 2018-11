Scarpa retoma titularidade, é elogiado e pode ganhar vaga de Willian no Palmeiras

A vitória do Palmeiras no clássico contra o Santos foi essencial para o Verdão na luta pelo decacampeonato brasileiro, mas ainda mais importante para Gustavo Scarpa. Titular pela primeira vez desde o dia 13 de agosto, o meia agradou ao técnico Luiz Felipe Scolari e pode receber uma sequência de jogos na vaga do lesionado Willian.

“O Scarpa foi muito bem. É um jogador que vinha treinando bem, mas não tinha condição de jogo. Provavelmente joga contra o Atlético-MG também. Vai progredindo e vai nos dando mais qualidade também. Estamos encurtando as datas do campeonato. Se tivermos mais uma outra vitória vamos passar para quatro jogos só. Vamos trabalhar assim”, afirmou Felipão.

Com a vitória, o Palmeiras chegou aos 66 pontos, sete a mais que o Flamengo, vice-líder e que encara o São Paulo neste domingo, no Morumbi. Para o Alviverde, restam seis jogos para o final do Campeonato Brasileiro, sendo o próximo no outro domingo, dia 11, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Uma sequência de jogos para Gustavo Scarpa nesta reta final de temporada, aliada ao título brasileiro, faria tudo “valer a pena”. Quem afirma isso é o próprio meia, que este ano sofreu com o imbróglio jurídico envolvendo o Fluminense e uma inflamação no calcâneo, o que fez com que o atleta completasse apenas 19 jogos na temporada.

“Vai fazer tudo valer a pena. O ano que eu tive, não é foi difícil, mas foi diferente, problemas jurídicos, uma lesão meio rara. Mas dou graças a Deus por tudo. O que importa é o objetivo da equipe ser alcançado, atuação individuais ficam em segundo plano. Se todos jogarem em prol da equipe a vitória vem, como foi contra o Santos e vamos continuar buscando”, afirmou o camisa 14.