Scarpa projeta duelo com o Melgar e diz: “Precisamos impor nosso ritmo”

Após estrear com vitória na Copa Libertadores, o Palmeiras busca manter a liderança do Grupo F da competição nesta terça-feira, quando enfrenta o Melgar, às 19h15 (de Brasília), no Allianz Parque. O duelo pode ter uma sensação especial para Gustavo Scarpa, que deve ser titular na casa alviverde pela primeira vez em jogos do torneio continental desde que chegou ao clube, no começo de 2018.

Nas quatro vezes em que esteve entre os onze iniciais no ano, o camisa 14 participou ativamente de três gols, com duas bolas nas redes e uma assistência. Um desses gols, inclusive, ajudou o Palmeiras a derrotar o Junior Barranquilla, na Colômbia, pela primeira rodada fase de grupos da Libertadores.

“Fico feliz por estar conseguindo ajudar o Palmeiras neste início de temporada. Começamos muito bem a Libertadores, vencendo um adversário difícil, fora de casa, e hoje temos mais um jogo complicado. Precisamos impor nosso ritmo desde o início para conquistarmos a vitória, que nos manterá na liderança do grupo. Se eu tiver a oportunidade de jogar, iniciando ou entrando durante o jogo, estou pronto para contribuir da melhor forma possível”, afirmou Scarpa.

Campeão Brasileiro com o Palmeiras em 2018, Gustavo Scarpa já disputou 31 jogos pelo clube, marcou oito gols e deu três assistências. Nesta temporada, foram sete jogos, com dois gols e uma assistência.