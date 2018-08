Scarpa preocupa e fará exames; Weverton tranquiliza torcida

A torcida do Palmeiras teve muito o que comemorar neste domingo, com a vitória sobre o Vasco, a estreia de Felipão no Allianz Parque e o desempenho de Deyverson. Em compensação, os palestrinos ganharam duas preocupações: Gustavo Scarpa e Weverton, substituídos por contusões.

O meia se contundiu sozinho na reta final do primeiro tempo, deixou o campo na maca e deu lugar a Hyoran. “Sobre o Scarpa, queira Deus que não seja nada. Amanhã ele fará exames, mas pode ser uma lesão que pode tirar por um mês, no calcanhar”, afirmou Felipão.

A situação de Weverton é menos alarmante. O goleiro saiu para a entrada de Jailson ainda no intervalo por conta de um incômodo para chutar. O próprio atleta, porém, em entrevista na zona mista do Allianz Parque, tratou de despreocupar os torcedores.

“Eu senti um pouco de desconforto na hora de bater tiro de meta. Era bem específico, na hora do chute. Na hora de correr estava normal. O médico preferiu dar uma segurada. Creio que seja só o desconforto, mas vamos fazer o exame amanhã para ver. Creio que não é nada que preocupe”, afirmou o atual titular.

O Palmeiras retorna aos treinos na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol. A equipe volta a campo na próxima quinta, em duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, no Pacaembu.