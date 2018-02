Scarpa participa de todo jogo-treino e mostra bom futebol

Gustavo Scarpa já fez sua estreia pelo Palmeiras e, se depender do que foi demonstrado nesta quarta-feira, os próximos minutos do meia com Roger Machado não demorarão a acontecer. Em jogo-treino contra o São Bernardo, na Academia de Futebol, o camisa 14 atuou teve boa atuação e jogou os dois tempos de 40 minutos.

No primeiro tempo do duelo, que terminou com vitória alviverde por 1 a 0, Scarpa atuou centralizado na segunda linha de meio-campo do 4-1-4-1 de Roger Machado. Ao lado de Bruno Henrique, exerceu a função que é de Lucas Lima no time titular, buscando a bola no campo de defesa e armando a equipe.

Já na etapa final, o meia foi deslocado para o lado direito. A posição é considerada a única para que Scarpa e Lucas Lima possam atuar juntos, uma vez que, pelo centro, Roger Machado preza por um jogador com mais características de marcação, como Tchê Tchê.

Em ambos os tempos, o ex-Flu apresentou ótimo ritmo e desenvoltura para um início de temporada, o que demonstra que está no mesmo nível dos demais atletas. A tendência, porém, é que siga entre os reservas no duelo deste sábado, contra o Mirassol, às 19h (de Brasília), no interior.

O Alviverde volta aos treinos nesta quinta-feira à tarde, na Academia de Futebol. Antes das atividades, o volante Tchê Tchê, que soma 99 jogos pelo clube, concederá entrevista coletiva.

