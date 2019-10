Scarpa palestra a jovens da base do Palmeiras e recomenda leitura

Dono de uma posição entre os titulares de Mano Menezes, Gustavo Scarpa foi o convocado de outubro do “Resenha na Academia”, projeto em que os atletas profissionais palestram aos jovens da base do Palmeiras. Durante a conversa, o meia falou sobre sua trajetória e aconselhou os garotos.

“Desde meus 15 anos, tenho um plano de leitura diária da bíblia e isso me ajudou a ter gosto por outros livros com o passar do tempo. Ajuda muito, principalmente na concentração para os jogos, pois fico com a cabeça boa. Leiam de pouco em pouco. Tenho certeza que vão tomar gosto pela coisa e sentir diferença na formação”, recomendou.

Natural de Campinas, Scarpa fez a base por Paulínia FC e Desportivo Brasil, clubes sediados em cidades da região. Durante a formação, disputou competições já conhecidas da garotada alviverde, como Campeonato Paulista, Copa São Paulo, Copa Ouro, entre outras, e procurou aproveitar ao máximo as excursões internacionais.

“Sair de casa bem novo e ir para países com culturas completamente diferentes da sua é uma experiência única. Tive a oportunidade de disputar torneios na Irlanda do Norte, na Espanha e nos Estados Unidos. Se vocês forem espertos, dá para tirar bastante proveito de tudo, pois é algo enriquecedor”, declarou o meia.

O Resenha da Academia é realizado com o objetivo de aproximar o Centro de Formação de Atletas ao Departamento Profissional e facilitar a transição dos jogadores. As perguntas foram mediadas pelo gerente de futebol Cícero Souza, um dos idealizadores do projeto.

O Resenha foi iniciado em 2015 e já contou com a participação de jogadores como Zé Roberto, Gabriel Jesus e Fernando Prass. Neste ano, os zagueiros Gustavo Gomez e Luan, além dos meio-campistas Felipe Melo e Bruno Henrique, palestraram aos garotos da base.