Scarpa elogia garotos do São Paulo e reitera escolha em defender o Palmeiras

Contratado pelo Palmeiras em 2018, Gustavo Scarpa protagonizou uma longa batalha jurídica com o Fluminense e conseguiu disputar apenas 24 partidas na temporada. Em 2019, o meio-campista ganhou a confiança de Luiz Felipe Scolari, já fez 11 partidas, deu duas assistências e marcou quatro gols, sendo dois na goleada para cima do Novorizontino, que garantiu a classificação da equipe no Campeonato Paulista.

Dono da melhor campanha na competição estadual e, assim, detentor do direito de decidir a vaga em casa, o Palmeiras encara o São Paulo nas semifinais. Em congresso técnico realizado na sede da Federação Paulista de Futebol, ficou definido que o confronto de ida acontece neste sábado, às 18 horas (de Brasília), no Morumbi. Scarpa elogiou o rival na busca por um lugar na decisão do torneio e destacou a dimensão do Choque-Rei para um atleta.

“Um adversário muito difícil, um grande clube. Passou por um momento complicado no Paulista, mas vem crescendo. Está ganhando confiança, tem uns meninos que jogam bem para caramba. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos impor nosso ritmo. Claro que respeitando o vizinho, mas vamos tentar vencer”, disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

“Sou aqui do interior, é um clássico que acompanho desde criança. Quando você entra em campo para jogar uma partida dessas, é realmente um jogo diferente. É uma honra você poder participar de um clássico de tamanha importância. É extremamente valorizado como um Palmeiras e Corinthians, um Palmeiras e Santos”, completou.

Curiosamente, Scarpa foi disputado por São Paulo e Palmeiras no começo da última temporada. Após um ano e dois meses da escolha em defender o Verdão, o jogador citou Alexandre Pato, recém-contratado pelo rival após disputa com o próprio time palestrino, para reiterar a decisão correta.

“É difícil aproveitar esse momento bom que eu estou vivendo para dizer se realmente foi a melhor escolha ter vindo para o Palmeiras. Isso eu já disse antes de viver meu melhor momento. Mesmo quando estavam acontecendo os problemas com o Fluminense na justiça, eu já tinha dito que era a melhor escolha. Então, não só pelo momento que estou vivendo, mas eu já sabia que tinha feito a melhor escolha. Talvez para o Pato a melhor decisão tenha sido ir para o São Paulo, até porque ele já jogou lá. São situações diferentes, mas acredito que escolhi certo”, analisou.

*Especial para a Gazeta Esportiva