Scarpa diz que pode jogar com Lucas Lima e quer quebrar tabu

O Palmeiras fará sua segunda partida pelo Campeonato Paulista neste domingo, contra o Botafogo-SP, mas ainda não será desta vez que o torcedor poderá matar uma de suas maiores curiosidades na temporada: ver em campo Lucas Lima, Dudu e Gustavo Scarpa juntos. O camisa 14 do Verdão não escapou do questionamento sobre essa expectativa, mas mostrou calma para primeiro brigar por uma vaga entre os titulares.

“Acredito que posso jogar com o Lucas Lima. Quem decide é o Roger, vamos deixar esse bom problema para ele. Eu acredito que a gente possa jogar juntos. Mas primeiro vamos ter que mostrar dia a dia que temos capacidade de ser titulares. Eu não tenho preferência nenhuma por posição, estou à disposição do Palmeiras e do professor Roger”, afirmou Scarpa.

Além do trio de meio-campo, o palmeirense também nutre em Gustavo Scarpa a esperança de ver quebrado um tabu que está prestes a completar três anos. O último gol de falta marcado por um alviverde aconteceu no dia 28 de fevereiro de 2015, quando Robinho balançou as redes contra o Capivariano, pelo Estadual.

“Quando eu cheguei, o pessoal falou que tem tempo que não fazem um gol de falta aqui. Só que eu ficaria mais pressionado se ano passado tivessem saído 20 gols de falta. O time tem excelentes cobradores, mas claro que seria ótimo marcar. Espero que já saia no próximo jogo, independentemente do jogador, e o Palmeiras saia de campo vencedor”, completou.

Se o tento de bola parada sair na próxima partida, com certeza não será marcado por Gustavo Scarpa. O atleta, que não participou da pré-temporada nem no Palmeiras, nem no Fluminense, ainda não tem condições físicas para estrear neste domingo, e não estabeleceu uma data para vestir o manto.

“Não tenho noção do dia exato (para estrear), mas eu vinha treinando desde 15 de janeiro. Primeiro comecei com uma programação que os fisiologistas do Fluminense passaram ao grupo. Dia 3 de janeiro, contratei um personal e comecei a treinar mais intensamente no campo e na academia. Acredito que não estou muito atrás dos outros, mas os profissionais daqui vão me ajudar a ficar pronto o mais rápido possível”, finalizou.