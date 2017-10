Satisfeito com vitórias, Valentim evita euforia: “Muito a melhorar”

Alberto Valentim venceu seus dois primeiros compromissos como técnico interino do Palmeiras. Após o triunfo sobre a Ponte Preta, alcançado na noite de quinta-feira, ele se disse satisfeito, mas reiterou que sua equipe precisa evoluir no Campeonato Brasileiro.

Em mais uma atuação inspirada, o atacante Keno inaugurou o marcador ainda durante o primeiro tempo no Estádio do Pacaembu. Na etapa complementar, com um passe do mesmo Keno, Borja deu um chapéu no goleiro Aranha e encerrou a vitória palmeirense.

“Gostei de tudo, mas, ao mesmo tempo, precisamos melhorar em vários aspectos. Temos que corrigir algumas coisas defensiva e ofensivamente. Fizemos um jogo consistente, tivemos a posse e verticalizamos quando tivemos oportunidade. Tem que melhorar, mas estou satisfeito”, analisou.

O confronto disputado no Estádio do Pacaembu marcou o reencontro do Palmeiras com Eduardo Baptista, que comandou o time alviverde durante 23 partidas antes da chegada de Cuca. A zaga da equipe mandante vacilou em alguns lances, mas o goleiro Fernando Prass não chegou a correr grandes riscos.

“É um time que joga compacto e dificulta a entrada nas linhas defensivas. No começo da partida, perdemos algumas bolas que não queríamos. Depois, o jogo foi acalmando e ficou mais para a gente. A partir do gol, conseguimos um certo controle”, comentou Alberto Valentim.

A nove rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians detém a primeira colocação com 59 pontos ganhos. Com os mesmos 50 pontos, Grêmio (2º), Palmeiras (3º) e Santos (4º) têm suas respectivas posições definidas pelos critérios de desempate.

O time dirigido por Alberto Valentim tem a oportunidade de assumir a vice-liderança na 30ª rodada do torneio nacional, já que enfrenta o Grêmio às 17 horas (de Brasília) de domingo, em Porto Alegre. Willian, substituído por Borja contra a Ponte Preta, deve seguir fora.