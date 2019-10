São Paulo é a maior vítima de Willian com a camisa do Palmeiras

Nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista é um adversário especial para Willian Bigode, que tem o rival como sua maior vítima com a camisa do Verdão.

Ao todo, o camisa 29 soma quatro gols e uma assistência nas sete vezes em que disputou o Choque-Rei. Depois do clube do Morumbi, os times que mais sofreram com o atacante foram Novorizontino, Peñarol e Bahia, cada um com três tentos sofridos do palmeirense.

Os quatro gols de Willian diante do São Paulo foram divididos em duas partidas. Os dois primeiros foram marcados na vitória por 4 a 2, pelo Brasileirão de 2017, no palco do confronto desta quarta-feira. Os outros dois ocorreram no triunfo por 3 a 1, pela edição de 2018 da competição nacional, novamente na casa alviverde.

Em relação a resultados, o retrospecto de Bigode contra o Tricolor Paulista também é positivo. Nos sete duelos, são cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota. O revés foi em 2017, pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi, pelo placar de 2 a 0.

Sobre o confronto, Willian chamou a atenção para o crescimento do rival na competição. ”Será mais uma partida bem complicada. O São Paulo tem um grande elenco e vem evoluindo bastante ao longo do campeonato. Eles estão brigando pelas primeiras posições e vão querer nos surpreender. Temos que jogar com muita concentração desde o início para impormos nosso ritmo de jogo e conquistarmos a vitória”, declarou.

No momento, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Brasileirão com 57 pontos e ainda sonha com o 11º título do campeonato. A primeira colocação pertence ao Flamengo, que soma dez pontos a mais que o time comandado por Mano Menezes.

