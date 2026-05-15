Palmeiras empata com o Santos e perde a liderança do Paulistão F

Em clássico disputado nesta quinta-feira, Santos e Palmeiras ficaram no empate sem gols, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Paulista feminino.
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Situação da tabela
Com o resultado, o Palmeiras vai a quatro pontos e perde a liderança para a Ferroviária, que chegou a seis. Na segunda colocação, o Alviverde ainda pode perder a posição para São Paulo ou Taubaté até o fim da rodada. Já o Santos somou seu primeiro ponto e é o sexto.
⚫⚪SANTOS 0 X 0 PALMEIRAS🟢⚪
🏆 Competição: Paulistão F - Rodada 2
🏟️ Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
Como foi o jogo
Após um primeiro tempo pouco movimentado, o Palmeiras teve a chance de sair na frente aos 21 minutos da segunda etapa. Bia Zaneratto recebeu de Raíssa Bahia na área, finalizou, e parou na goleira Taty Amaro. Aos 26, Nath Pitbull fez falta em Bia Zaneratto no meio de campo, recebeu o segundo amarelo e deixou o Santos com uma a menos. Apesar da superioridade numérica e da pressão pelo gol da vitória, as Palestrinas não conseguiram tirar o zero do placar.
Próximos jogos
⚫⚪Santos⚪⚫
⚔️ Jogo: Corinthians x RB Bragantino
🏆 Competição: Paulistão F - Rodada 2
📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Benito Agnelo Castellano, Rio Claro (SP)
🟢⚪Palmeiras🟢⚪
⚔️ Jogo: São Paulo x Juventude
🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 11
📅 Data: 18 de maio de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Marcelo Portugal, Cotia (SP)