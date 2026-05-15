Palmeiras empata com o Santos e perde a liderança do Paulistão F

Em clássico disputado nesta quinta-feira, Santos e Palmeiras ficaram no empate sem gols, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Paulista feminino.

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Situação da tabela

Com o resultado, o Palmeiras vai a quatro pontos e perde a liderança para a Ferroviária, que chegou a seis. Na segunda colocação, o Alviverde ainda pode perder a posição para São Paulo ou Taubaté até o fim da rodada. Já o Santos somou seu primeiro ponto e é o sexto.

⚫⚪ SANTOS 0 X 0 PALMEIRAS 🟢⚪

🏆 Competição: Paulistão F - Rodada 2

🏟️ Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

Como foi o jogo

Após um primeiro tempo pouco movimentado, o Palmeiras teve a chance de sair na frente aos 21 minutos da segunda etapa. Bia Zaneratto recebeu de Raíssa Bahia na área, finalizou, e parou na goleira Taty Amaro. Aos 26, Nath Pitbull fez falta em Bia Zaneratto no meio de campo, recebeu o segundo amarelo e deixou o Santos com uma a menos. Apesar da superioridade numérica e da pressão pelo gol da vitória, as Palestrinas não conseguiram tirar o zero do placar.

Próximos jogos

⚫⚪ Santos ⚪⚫

⚔️ Jogo: Corinthians x RB Bragantino

🏆 Competição: Paulistão F - Rodada 2

📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Benito Agnelo Castellano, Rio Claro (SP)

🟢⚪ Palmeiras 🟢⚪

⚔️ Jogo: São Paulo x Juventude

🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 11

📅 Data: 18 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Marcelo Portugal, Cotia (SP)