Roteiro Deyverson: Felipão banca Carlos Eduardo e Borja no Palmeiras

O roteiro já é conhecido: Felipão sente confiança em jogadores criticados pela torcida, vê qualidades nestes atletas invisíveis para a maioria, os blinda e eles correspondem. Em 2018 funcionou com Deyverson e 2019 já tem candidatos no Palmeiras: Carlos Eduardo e Borja.

“Carlos Eduardo vai continuar jogando. Não fico bravo com a torcida. Se não tiver personalidade eu não coloco, aí sim. Mas com personalidade, errando, tentando, eu coloco, independente se a torcida gosta ou não. O Carlos Eduardo tem de entrar jogando, eu tenho de fazer com que o torcedor entenda que é jogador do Palmeiras. Se não gostar não adianta nada. Pode não gostar, se o técnico colocar em campo o torcedor deve apoiar”, afirmou Scolari.

Em 2018, quando Felipão chegou ao Palmeiras, na metade da temporada, Deyverson ainda não havia marcado gols e era extremamente criticado pela torcida. Apesar das polêmicas em campo, o centroavante terminou o ano com nove bolas nas redes, incluindo a que garantiu o título Brasileiro ao Verdão, em duelo contra o Vasco, no Rio de Janeiro.

“Se a torcida reclama, primeiro ou segundo tempo, se erra gol ou não, o Borja é um jogador que é nosso centroavante, um dos três que eu tenho e deve jogar. Não me preocupo que a torcida se irrite. O jogador que pode errar é o que faz o gol no momento seguinte e é aplaudido. Tenho de me preocupar se está dando o máximo para a equipe. Ele vem trabalhando bem e não tem o que cobrar, a não ser em determinados momentos possa ter finalização melhor”, completou.

Carlos Eduardo e Borja foram titulares no jogo contra o Ituano, na última quarta-feira. O primeiro deixou o campo para a entrada de Felipe Pires sem conseguir aparecer positivamente, enquanto o colombiano, após perder mais uma chance clara de gol, conseguiu desencantar e balançar as redes.