Rony vê campo artificial como trunfo e Luxa obcecado por Libertadores

Acostumado a atuar no gramado artificial desde os tempos de Athletico-PR, Rony vê o piso como trunfo para os jogadores velozes. Na noite desta terça-feira, em live promovida pelo site Nosso Palestra, o atacante do Palmeiras contou ainda que Vanderlei Luxemburgo está obcecado pela Copa Libertadores.

“Na grama artificial, se você não conseguir dominar direito, a bola vai embora. No gramado normal, não. Para quem é veloz, acho melhor (o artificial). Porque, quando estamos conduzindo a bola, ela fica mais rápida. Então, você tem mais facilidade para dar uma finta. A diferença é muito grande entre os dois gramados e eu gosto do artificial”, contou.

O Palmeiras já disputou quatro partidas nas dependências do novo Allianz Parque e ainda está invicto. Pelo Campeonato Paulista, o time defendido por Rony enfrentou Mirassol (3 x 1), Guarani (1 x 0) e Ferroviária (1 x 1). Pela Copa Libertadores, pegou o Guaraní (3 x 1).

Um dos destaques do único jogo pelo torneio continental disputado no Allianz Parque, Rony coloca a conquista da Copa Libertadores pelo Palmeiras como grande sonho. De acordo com o jogador, o experiente técnico Vanderlei Luxemburgo também tem o campeonato na mira.

“O sonho não só meu, mas de toda a torcida. Acredito que é de todos os jogadores e da comissão técnica, principalmente. O Vanderlei está obcecado por essa taça. Nos unimos por essa causa para cada um realizar seu sonho, que é fazer história no clube e ser campeão da Libertadores”, contou, ainda otimista para 2020.

“Tenho certeza que esse ano ainda promete e vai ser abençoado. Tudo que vamos construir vai ser muito lindo”, apostou Rony. Impossibilitado de frequentar a Academia de futebol por conta da pandemia de coronavírus, o atacante vem realizando o programa de treinamentos a distância proposto pelo Palmeiras.