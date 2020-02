Amigo de Veiga, Rony se diferencia de Dudu e quer “botar correria”

Companheiro de Raphael Veiga no Athletico-PR, o recém-chegado Rony foi recebido pelo amigo em sua chegada ao Palmeiras. O atacante enfrentará concorrência pesada para jogar e, logo na apresentação, procurou se diferenciar de Dudu, principal jogador do elenco.

“Foi maravilhoso e todos me receberam muito bem. O Veiga é um grande jogador e grande amigo. Está me ajudando a conhecer a estrutura gigantesca do clube. Fui bem recebido pelo elenco, pela comissão técnica, rouparia e diretoria. Fico feliz por isso”, descreveu Rony.

Contra o Santos, próximo adversário do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo deve escalar a linha ofensiva com Dudu, Willian e Luiz Adriano. Rony tem velocidade e gosta de jogar pelas beiradas do gramado, mas procurou citar uma diferença em relação ao atual camisa 7.

“Ele gosta de receber a bola no pé e eu, mais no espaço. Vai ser uma briga sadia, cada um procurando seu lugar. Qualquer jogador gostaria de atuar com o Dudu. É um excelente jogador e está fazendo história no clube. Vim para somar e ajudar meus companheiros”, disse Rony, diplomático.

Aos 24 anos de idade, Rony assinou contrato com o Palmeiras até o final de 2024. Para poder estrear pelo novo clube, que enfrenta o Santos no fim de semana, o atacante precisa apenas ser devidamente inscrito no Campeonato Paulista, uma vez que já foi regularizado no BID da CBF.

“O professor Luxemburgo me recebeu bem e tivemos uma conversa boa. Independentemente de jogar ou não, vou sempre buscar meu espaço nos treinos. Ele sabe a posição em que gosto de atuar: pelos lados, botando correria lá na frente e dando trabalho à defesa adversária. O time precisa disso”, afirmou.