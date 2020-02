Rony faz seu primeiro treino com a camisa do Palmeiras

Principal reforço do clube na temporada, Rony fez seu primeiro treino com o Palmeiras nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. Em atividade aberta à imprensa, o atacante foi a campo e realizou trabalhos físicos com o restante do elenco.

Após folga de três dias durante o fim de semana do Carnaval, o grupo trabalhou sob orientação do preparador físico Antônio Mello no gramado. Depois, fez a segunda parte do treino na caixa de areia, sob forte chuva que caiu na Zona Oeste de São Paulo.

Na primeira metade do trabalho, Rony passou muito tempo conversando com o meio-campista Raphael Veiga. Os dois jogaram juntos no Athletico-PR em 2018, quando conquistaram a Copa Sul-Americana.

Para estrear pelo Verdão, o atacante ainda aguarda liberação da CBF. A nova peça do elenco de Vanderlei Luxemburgo precisa aparecer no BID até a véspera do próximo jogo. A tendência é que a situação do reforço seja regularizada até lá.

No próximo sábado, o Verdão encara o Santos em clássico no Pacaembu, às 16h (Brasília), pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. O mando da partida é da equipe praiana.

O Alviverde é o vice-líder do grupo B do Estadual com 16 pontos, atrás do Santo André, que aparece com 18.