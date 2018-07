Roger vê reclamações com naturalidade e valoriza vitória no fim

O Palmeiras penou para ganhar do Atlético-MG durante a tarde deste domingo. Insultado por alguns torcedores antes do gol da vitória, marcado por Bruno Henrique nos acréscimos, o técnico Roger Machado procurou tratar a insatisfação com naturalidade e valorizou o triunfo no sufoco pelo Campeonato Brasileiro.

Com gols de Moisés e Bruno Henrique, o Palmeiras esteve à frente duas vezes, mas foi vazado por Luan e Chará. Aos 48 minutos do segundo tempo, os xingamentos ao treinador deram lugar à festa no momento em que Bruno Henrique usou a cabeça para garantir a vitória.

“Treinar o Palmeiras é algo muito exigente, com uma grande responsabilidade, porque é um time acostumado a ganhar sempre. O que vimos no estádio foi uma síntese do jogo, com o time à frente duas vezes. Com o torcedor impaciente, sobrou até para o treinador”, disse Roger Machado, compreensivo.

“Não discuto a relação de amor do torcedor com o time, porque sei que é natural que protestem quando entendem que as coisas não acontecem como desejam. Mas o que vai ficar marcado é a explosão de alegria e felicidade pelo gol da vitória. Isso apaga tudo que pode ter acontecido de ruim”, afirmou.

Questionado sobre a dificuldade do Palmeiras em administrar a vantagem nos últimos jogos, Roger reiterou que considera mais fácil corrigir o problema do que uma eventual deficiência na criação. E valorizou o resultado alcançado no sufoco diante do Atlético-MG.

“É isso que nos faz apaixonados pelo futebol. Mesmo impaciente, o torcedor acreditou até o último momento. Estou muito feliz e orgulhoso, disse isso aos jogadores”, afirmou o técnico palmeirense, animado. “Uma vitória assim constrói grupos fortes e passa a impressão que não desistimos nunca. É isso que desejamos”, acrescentou.