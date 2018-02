Roger saca Victor Luis e testa Michel Bastos em treino do Palmeiras

No dia seguinte à vitória sobre o São Bernardo em jogo-treino na Academia de Futebol, Roger Machado voltou a contar com seus titulares em treino na Academia de Futebol, e fez um teste na equipe. Após repetir os 11 iniciais no início da atividade, o treinador sacou Victor Luis e colocou Michel Bastos na lateral esquerda.

A formação que começou jogando teve como atletas de linha Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo; Willian, Tchê Tchê, Lucas Lima e Dudu; Miguel Borja.

Já a formação reserva iniciou os trabalhos com Mayke, Luan, Juninho e Michel Bastos; Pedrão e Emerson Santos; Keno, Fabiano e Luan Cândido; Hyoran. A formação com alguns atletas fora de posição aconteceu por conta das ausências de Bruno Henrique, Thiago Santos, Scarpa, Guerra e Artur, que fizeram reforço muscular após jogarem todo o tempo contra o São Bernardo.

Na atividade, os titulares (de colete) concentram seus ataques pelo meio e precisam tocar para Fuzato (de laranja e posicionado atrás da zaga adversária), antes de concluir a gol. Confira para entender melhor! #GazetaVerdao pic.twitter.com/J2o5VTS8EP — Bruno Calió (@b_calio) 8 de fevereiro de 2018

Antes do duelo entre titulares e suplentes, Roger Machado comandou um trabalho de movimentação em diagonais curtas e finalizações a gol. Nesta parte, Lucas Lima, Fabiano e Luân Candido foram os principais destaques.

Posteriormente, o treino visou jogadas de bolas paradas ofensivas. Lucas Lima, Hyoran, Dudu, Michel Bastos e Tchê Tchê foram os encarregados de fazer as cobranças de escanteio e faltas em diversas partes do campo.

Edu Dracena e Moisés seguem cronograma

No trabalho de finalizações e bolas paradas, Edu Dracena e Moisés participaram normalmente com os companheiros. Em seguida, porém, a dupla fez exercícios específicos e não se movimentaram com os companheiros.

A dupla, assim como Diogo Barbosa, que segue em transição física, está sendo preparada para retornar ao time na próxima quinta-feira, em duelo contra o Linense, no Palestra Itália.