Roger Machado valoriza virtudes do Novorizontino e prega cautela

O técnico Roger Machado falou com cautela sobre as perspectivas do Palmeiras no Campeonato Paulista após o triunfo por 3 a 0 sobre o Novorizontino, alcançado na tarde deste sábado. Cuidadoso, o palmeirense tratou de valorizar as qualidades exibidas pelo adversário no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

“Temos que ter a humildade de reconhecer que o adversário tem virtudes. Para mim, isso é o mais importante. Independentemente do placar realizado fora de casa, existe o segundo jogo. Poderíamos estar classificados se a eliminatória tivesse acabado hoje”, declarou.

O jogo decisivo está marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Palestra Itália. Com a vantagem confortável alcançada na condição de visitante, o Palmeiras passa de fase mesmo com uma derrota por dois gols de diferença em São Paulo.

“É justamente isso que não desejamos passar para dentro do vestiário, que com o otimismo pelo placar possam entender que a classificação está definida. Tem o próximo jogo, um jogo difícil, contra um adversário que vai querer reverter. Claro que temos uma vantagem importante, mas foi a primeira disputa de dois jogos”, afirmou Roger.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Apesar do marcador confortável, o Palmeiras foi ameaçado em alguns momentos, principalmente nos primeiros minutos de cada etapa. O goleiro Jailson viu a bola bater em sua trave e precisou fazer uma bela defesa para garantir a vantagem do time visitante em Novo Horizonte.

“O Novorizontino não fugiu das suas características. Em nenhum momento abriu mão de tentar jogar, mesmo sabendo da nossa qualidade. Por isso, ficou um jogo aberto. Usou muito as bolas paradas, que é um ponto forte. Usando essas virtudes, tentou fazer um jogo muito parelho”, disse Roger, destacando também a performance do próprio time.

“Fizemos uma estratégia perfeita. Nos momentos em que estávamos sofrendo um pouco defensivamente, fomos lá e matamos o jogo. As peças que entraram contribuíram para aumentar o placar e definir a partida a nosso favor. Respeito ao adversário sempre e entender que não tem nada definido”, reiterou.