Roger Machado festeja primeira vitória em clássico e gol de Borja

Em seu primeiro clássico na temporada, disputado na tarde deste domingo, o Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1, no Estádio Palestra Itália. O técnico Roger Machado, satisfeito com o triunfo sobre um adversário tradicional pelo Campeonato Paulista, comemorou o gol marcado pelo colombiano Miguel Borja.

Nas primeiras rodadas do torneio estadual, o Palmeiras bateu os modestos Santo André, Botafogo-SP, Red Bull e Bragantino. Antes de encarar o Santos no primeiro clássico de sua passagem pelo clube alviverde, até Roger Machado ficou ansioso.

“Gera uma expectativa. O clássico tem outros elementos. Conforme externei aos atletas, eu também tinha curiosidade de ver como seria o primeiro confronto com um dos grandes do estado. Acho que passamos com bastante esforço e muito talento”, definiu o treinador.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O Palmeiras inaugurou o marcador logo no começo da partida com um gol de cabeça marcado pelo zagueiro Antônio Carlos e ampliou no início da etapa complementar por meio de Borja. O Santos, por sua vez, diminuiu em uma cabeçada de Renato.

“Houve muito questionamento em função de uma instabilidade do Miguel, se merecia ou não permanecer. Apostamos na continuidade e, além de fazer um belo jogo coletivo, também definiu com um gol. Sem dúvida, isso gera confiança e a tendência é que o atleta entre mais solto no próximo jogo”, disse Roger, destacando a reação dos outros atletas na comemoração.

“Fico feliz pelo gol do Miguel. Não à toa, todos os jogadores foram abraçá-lo, porque sabem do esforço que ele está fazendo para justificar o investimento do Palmeiras”, completou, sobre o colombiano trazido por R$ 33 milhões, maior contratação da história do clube.

Com 15 pontos ganhos em cinco partidas, o Palmeiras lidera o Grupo C do Campeonato Paulista e volta a campo para enfrentar o Mirassol às 19 horas (de Brasília) de sábado, como visitante. O elenco folga nesta segunda-feira e se reapresenta na Academia de Futebol na manhã de terça.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com