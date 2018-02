Roger Machado esboça Palmeiras com Willian, Michel Bastos e Borja

Quem sempre espera mistério antes dos clássicos e jogos importantes, se surpreendeu com mais um treino do Palmeiras. Nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, Roger Machado repetiu a escalação do Verdão e deu indícios de que não deverá promover mudanças entre seus titulares para o Derby deste sábado, às 17h (de Brasília), em Itaquera.

A atividade começou com um trabalho já característico de movimentações em diagonal e finalizações a gol. No geral, pouco atletas tiveram aproveitamento positivo no exercício, com destaque para o meia Gustavo Scarpa.

Treino de passes e finalizações. Esse chute foi do Dudu é defendido por Fernando Prass #GazetaVerdao pic.twitter.com/hFW3Pt9eUS — Bruno Calió (@b_calio) 22 de fevereiro de 2018

Em seguida, Roger comandou um treino de bolas paradas, onde começou a dar indícios de seus titulares. O elenco foi dividido em quatro grupos, que tentavam finalizar os cruzamentos. Por fim, os onze iniciais foram finalmente divididos com Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Michel Bastos; Felipe Melo; Willian, Lucas Lima, Tchê Tchê e Dudu; Borja.

Objetivo dos titulares, de colete, é tocar a bola para os goleiros nos extremos do campo. Atividade funciona para que os atletas se defendam e forcem a defesa adversária a se abrir, jogando pelas laterais #GazetaVerdao pic.twitter.com/2dnMsL5461 — Bruno Calió (@b_calio) 22 de fevereiro de 2018

Durante o treino, Roger gritou muito com os atletas para passar orientações de como pressionar o adversário. Em sua última ‘aula’, que durou quase cinco minutos, o treinador explicou como e porquê Lucas Lima, Felipe Melo e Tchê Tchê não podem atuar alinhados. O trio deve sempre formar um tripé, havendo um balanço entre os meio-campistas.

Keno quase anotou um golaço agora! Driblou Marcos Rocha, Felipe Melo, Thiago Martins e Fernando Prass, mas Michel Bastos salvou em cima da linha #GazetaVerdao — Bruno Calió (@b_calio) 22 de fevereiro de 2018

Por fim, alguns atletas cobraram pênaltis e faltas. A assessoria de imprensa alviverde não permitiu que fossem registradas imagens deste momento, mas nas cobranças de falta, Gustavo Scarpa e Lucas Lima deu um verdadeiro show. Já nas penalidades, Borja converteu quase todas as suas tentativas e Prass também acertou. Thiago Santos e Tchê Tchê acertaram a trave duas vezes em sequência.

Thiago Santos mudou de estratégia e agora bate pênaltis nas duas filhas #GazetaVerdao pic.twitter.com/oDQBKbwhuK — Bruno Calió (@b_calio) 22 de fevereiro de 2018