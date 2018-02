Roger lamenta lesão de Artur e alça Fernando aos profissionais

O Palmeiras terá um novo atacante já nos próximos dias. Por conta da lesão de Artur, lamentada pelo técnico Roger Machado, o garoto Fernando, destaque na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, será alçado aos profissionais.

“Talvez contra o Linense fosse um jogo interessante para observar (o Artur). Infelizmente ele machucou e precisa parar por dois meses. É uma pena, mas a partir de sexta-feira, teremos o Fernando. É mais um menino da base que vem para o grupo. O Guerra, o Keno, o Scarpa… Vamos dando minutos a esses jogadores para termos todos motivados”, afirmou o comandante.

No treino de terça-feira, Artur precisou deixar o gramado antes dos companheiros, mas o clube ainda não tinha consciência da gravidade de sua lesão. Após o local desinchar e o clube realizar exames de imagem no dia seguinte, porém, uma entorse no tornozelo foi detectada e o jovem vai precisar parar por dois meses.

O momento da lesão não poderia ser pior para Artur. O atacante foi elogiado pelo técnico Roger Machado em suas duas últimas entrevistas coletivas e iria receber uma oportunidade de estrear pela equipe em 2018.

Por ser formado nas categorias de base do Palmeiras, Artur foi inscrito no Campeonato Paulista em uma lista ilimitada que conta apenas com jogadores crias da equipe. Assim, ele não será substituído por nenhum atleta na relação. Portanto, Emerson, Pedrão, Fabiano e Hyoran seguem sem condições de atuar no Estadual.

Já Fernando é tido como uma promessa no Palmeiras e teve o vínculo renovado com o clube até 2022. O jogador estreou pela equipe profissional no Brasileirão do ano passado, contra o Vitória, em Salvador, sob o comando de Alberto Valentim.

O atacante, que atua pelos lados do campo, inclusive já treinou com a Seleção Brasileira do técnico Tite, na Academia de Futebol, durante a preparação para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo.