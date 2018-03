Roger explica opção por Weverton e não Prass contra o Ituano

Weverton fez sua estreia pelo Palmeiras neste domingo, em duelo contra o Ituano, pela última rodada do Campeonato Paulista. Já estava previsto que o técnico Roger Machado escalaria uma equipe mista no duelo, mas surpreendeu o fato de o goleiro receber uma chance no lugar de Fernando Prass.

“Sobre o Weverton, foi sim a questão da gestão do grupo, penso que é importante fazer isso (dar oportunidade e revezar) em alguns momentos. Temos três temos goleiros do mesmo nível, o Weverton era o único que não havia jogado, de todos os jogadores que estão inscritos, o Weverton terminaria essa fase sem atuar. É importante gerir o grupo, deixar o jogador se sentir apto e feliz, no contexto coletivo e do dia a dia”, afirmou o treinador.

Weverton chegou ao Palmeiras com a expectativa de ser um dos goleiros chamados por Tite para integrar a Seleção Brasileira que vai disputar a Copa do Mundo da Rússia. O arqueiro foi campeão olímpico no Rio-2016, mas acabou ficando como terceira opção do treinador palestrino.

“Dei os parabéns para ele, porque fez um jogo seguro, não foi muito incomodado, mas quando foi necessário correspondeu. Provou o porquê de nós termos optado pela sua liberação antes do término do contrato”, completou.

Contra o Ituano, Weverton não foi a única surpresa na escalação palestrina. Roger Machado também colocou em campo Tchê Tchê e Juninho como titulares, o que seria normal, mas ambos atuaram nas laterais – funções que já exerceram na carreira. O camisa 8 foi elogiado pelo treinador.

“O Tchê Tchê não dá para dizer que é uma improvisação porque ele já atuou na função. Hoje para mim ele fez um grande jogo, tanto ofensiva como defensivamente. É difícil você tomar a bola dele porque ele tem controle com as duas pernas, pode sair pelos dois lados”, completou.

Datas e horários dos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista serão definidos na terça-feira pela Federação Paulista de Futebol. Palmeiras enfrenta o Novorizontino e decide no Palestra Itália.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com