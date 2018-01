Roger ensaia cruzamentos e finalizações na Academia de Futebol

Concentrado na Academia de Futebol, o Palmeiras trabalhará em dois períodos neste sábado. Pela manhã, os jogadores se exercitaram na sala de musculação do centro de excelência e, na sequência, atuaram no gramado sob o comando do técnico Roger Machado, sem a presença da imprensa.

De acordo com o site oficial do Palmeiras, Roger inicialmente organizou um trabalho de toques rápidos e finalizações. Em seguida, com os jogadores agrupados por posições, o técnico ensaiou situações de jogo, como ultrapassagens, cruzamentos e chutes a gol.

O elenco palmeirense volta a treinar a partir das 17 horas (de Brasília). O regime de concentração, iniciado na última quinta-feira, termina apenas em 10 de janeiro. Às 19h30 (de Brasília) do dia 18, no Estádio Palestra Itália, o time alviverde estreia no Campeonato Paulista contra o Santo André.

O Palmeiras já apresentou o goleiro Weverton (Atlético-PR), o lateral direito Marcos Rocha (Atlético-MG), o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro), o zagueiro Emerson Santos (Botafogo) e o meia Lucas Lima (Santos), seus cinco reforços para a temporada de 2018.

O elenco palestrino conta com um total de 34 integrantes. Pelo menos dois atletas devem ser envolvidos em negociações em breve, já que o clube deseja trabalhar com 32 jogadores ao longo do ano – o zagueiro colombiano Yerry Mina pode defender o Barcelona.