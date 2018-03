Roger elogia desempenho dos garotos Fernando e Papagaio

A torcida do Palmeiras estava apreensiva com a apresentação do time neste domingo, não pela importância de uma possível vitória, mas pelo péssimo futebol apresentado pelos reservas na derrota da última segunda-feira, frente ao São Caetano. A atuação contra o Ituano, porém, foi bem diferente: bom futebol, vitória por 3 a 0 e oportunidades aos garotos Papagaio e Fernando.

“O Papagaio já tinha estreado no jogo contra o São Caetano, hoje teve e chance de sair jogando. Lutou bastante, sente um pouco a questão do ritmo coletivo, mas depende ainda de outras peças para que a engrenagem funcione bem, mas fez um bom jogo”, disse o treinador, antes de elogiar também o garoto Fernando.

“O Fernando é um jogador mais leve, joga na frente, tem características de velocidade, tem destreza, presença dentro da área. Para quem não gosta de oportunismo, primeiro lance que ele entrou ele quase dividiu uma bola e podia ter marcado o gol. Depois um lance de oportunismo no cruzamento do Juninho, tocou a bola para as redes. É um jogador que já tinha visto jogar outras vezes e é muito talentoso”, completou.

Neste domingo, seis jogadores da base do Palmeiras foram relacionados para o duelo. Além da dupla de atacantes, Daniel Fuzato, Vitão, Luan Cândido e Alan ficaram no banco de reservas. Assim, Roger Machado exaltou a liberdade que a ótima campanha palestrina lhe deu.

“A gente trabalha desde o começo do ano fazendo planejamento de situações que podem acontecer. Nós perdemos o Deyverson, o Miguel é frequentemente convocado. O William faz a função, o Guerra fez em um momento contra o São Caetano para a gente ver como ficaria. Hoje eu coloquei o Papagaio nessa função”, disse o treinador, antes de explicar a troca de um jovem pelo outro na segunda etapa.

“Na verdade eu não colocaria o Fernando no falso 9, trocaria pelo Scarpa, mas na beira do campo, o Keno estava para entrar e o Papagaio pediu pra sair pelo desgaste. O Fernando já fez essa função e foi colocado, correspondeu bem. O planejamento foi feito para chegar nessa fase e dar oportunidade para os meninos”, completou.

