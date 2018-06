Roger diz que pode mudar titulares do Palmeiras durante excursão

Engana-se quem imagina que a excursão do Palmeiras pela América Central não trata grandes frutos técnicos ao time comandado por Roger Machado. Após a pausa para a Copa do Mundo da Rússia, o Verdão poderá voltar bastante modificado pelo treinador.

Expulsos diante do Flamengo no último jogo do Campeonato Brasileiro antes do Mundial, Dudu e Jailson serão baixas certas contra o Santos, dia 19 de julho, no Pacaembu, assim com Moisés, que recebeu o terceiro cartão amarelos no mesmo duelo.

Diante das críticas que o Alviverde recebeu contra o Rubro-Negro e na rodada anterior, diante do Ceará, as mudanças não devem parar por aí. Após encarar o líder do Brasileirão, Roger deu o recado ao dizer que “a parada serve para tudo, como disse. Reavaliar em todos os aspectos, todos os atletas”.

Para alterar sua equipe, o treinador palestrino poderá ter a volta de Diogo Barbosa, Keno e Guerra. Os dois primeiros estão recuperados de lesões no músculo posterior da coxa e devem se reapresentar na próxima segunda-feira já em condições de trabalhar. O venezuelano, porém, ainda está em fase de imobilização, fazendo apenas manutenção da musculatura para minimizar perda, e deve demorar mais tempo para se recuperar.

Além do trio, Antônio Carlos e Fernando Prass, com um desconforto muscular e inflamação no joelho, respectivamente, também deverão estar à disposição. Já para o final do Mundial – ou pouco após a Colômbia ser eventualmente eliminada, Borja, de volta da seleção, irá se reapresentar ao clube.