Roger culpa falta de recomposição defensiva por empate do Palmeiras

O empate entre Palmeiras e Linense não agradou aos mais de 25 mil torcedores que compareceram ao Palestra Itália, nem ao técnico Roger Machado. Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador lamentou o resultado e explicou o porquê de o Verdão não conquistar a vitória.

“A gente iniciou bem a partida e logo abrimos o placar. Depois, até o gol de empate, entendemos em algum momento que o adversário ia ceder campo e se entregar, mas eles continuaram firmes. No segundo tempo, a mesma dinâmica. Imprimimos um ritmo forte no começo, fizemos o nosso gol e novamente abrimos mão de continuar pressionando o adversário, entendendo mais uma vez que o adversário ia ceder campo”, afirmou o comandante.

No duelo desta quinta-feira, o Palmeiras iniciou o primeiro e o segundo tempo mostrando um bom futebol e sufocando o adversário. A equipe, porém, não conseguiu manter a intensidade e acabou sofrendo o empate em duas ocasiões. Além disso, a falta de recomposição defensiva, muito cobrada por Roger Machado para que o Palmeiras possa ter um time ofensivo em campo, não aconteceu.

“Talvez hoje tenha sido a partida em que meus volantes mais fizeram cobertura lateral, pela falta de cobertura dos setores laterais. Isso fez com que em alguns momentos a gente se defendesse com seis, e isso não é o que a gente deseja. Preciso ter mais gente defendendo, principalmente recompondo com mais velocidade. Principalmente em transições defensivas (faltou intensidade). Com seis jogadores, você só consegue fazer uma marcação reativa. Você não consegue fazer uma marcação proativa, encurtar o adversário, empurrar ele para o lado e roubar a bola. Sem dúvida, esse foi um ponto bastante evidente”.

“O time tem vocação ofensiva, mas precisa trocar de ação quando perde a bola, com todo mundo participando ativamente do processo defensivo. Não tenho os números, mas sem dúvida roubamos menos a bola do adversário do que em outros jogos”, completou.

Se vencesse o duelo contra o Elefante, Roger Machado teria igualado marcas de Filpo Nuñez e Vanderlei Luxemburgo. O primeiro comandou a primeira Academia do clube, nos anos 1960, e, em sua terceira passagem, em 1978, conquistou o melhor início de trabalho de um treinador na história do Palmeiras, com sete vitórias consecutivas.

Já Luxemburgo defende o melhor começo do Verão em um Campeonato Paulista neste século. Foram sete vitórias consecutivas em 2009 (os casos são diferentes porque Luxa não estava em um início de trabalho).

