Roger confirma Prass como segundo goleiro e não descarta revezamento

Desde a primeira partida da temporada, ficou definido que Jailson seria o goleiro titular do Palmeiras. Até aqui, porém, existia uma discussão sobre quem seria seu reserva imediato, o que foi esclarecido pelo técnico Roger Machado nesta quarta-feira.

“O Jailson ocupou a posição de titular por méritos e vem respondendo bem. O Fernando é o segundo e o Weverton, que chegou agora e busca espaço, é o terceiro goleiro nessa hierarquia inicial do ano”, afirmou o treinador em entrevista coletiva na Academia de Futebol.

A hierarquia estabelecida por Roger, porém, não impede que Fernando Prass ou Weverton apareçam como titulares em partidas específicas ao longo da temporada. Questionado sobre um revezamento de seus goleiros de acordo com a competição disputada, o comandante alviverde não descartou a possibilidade.

“No futebol, tudo é possível. Não dá para excluir uma possibilidade como essa. A gente tem que ver e contextualizar o que vai estar acontecendo muito próximo desses jogos. É difícil afirmar que não pelo nosso elenco de muita qualidade. É precoce afirmarmos que sim e tampouco abrir mão dessa possibilidade, tem que ser mais próximo desses eventos, nosso dia a dia que vai falando”, completou.

Com Jailson no gol, o Palmeiras enfrenta o Red Bull nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Palestra Itália, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A provável escalação alviverde, que dependerá de questões físicas tem como atletas de linha Marcos Rocha, Thiago Martins, Antônio Carlos e Victor Luis; Felipe Melo; Willian, Tchê Tchê, Lucas Lima e Dudu; Borja.