Roger analisa jogo consistente do Palmeiras: “Reencontramos o caminho”

Palmeiras e Grêmio fizeram não somente a melhor partida do Campeonato Brasileiro até aqui, mas se tratou de uma das atuações mais consistentes do Verdão sob o comando de Roger Machado. A opinião é do próprio do treinador, que analisou como a vitória palestrina foi construída.

“Fizemos um belo jogo, talvez tenha sido um dos mais consistentes do ano. Para mim um dos principais pilares dessa equipe do Renato é a construção desde os volantes, que conseguem lidar muito bem com a bola e achar soluções, passes entrelinha. É importante não permitir que esses jogadores tivessem conforto para ficar com essa bola. E que quando a gente roubasse, não estivesse no nosso campo de defesa, porque ali já estaríamos empurrados para dentro da nossa área. Sempre que possível, era para pegar Maicon e Arthur dentro do campo do Grêmio”, explicou o comandante.

O ‘dedo’ de Roger Machado no triunfo alviverde foi inegável e escancarado pelo próprio comandante. No primeiro gol, Dudu dominou na esquerda e tocou entre dois marcadores para Willian finalizar de primeira e abriu o placar. Tudo seguindo as orientações do comandante.

“Foi um jogo aberto, de duas equipes que procuraram o gol. Muitas chances de gol, bolas na trave… Tivemos felicidade em dois lances do Willian. Uma bem importante, com um feedback do primeiro tempo. O Dudu estava levando vantagem vindo de fora para dentro, então que a gente puxasse uma diagonal, como o Willian fez no primeiro gol. O segundo foi consequência de o Grêmio se lançar mais à frente e a gente contra-atacar bem”.

“Nós vínhamos de duas derrotas e vencemos o clássico contra o São Paulo, que nos deu ânimo e confiança. Hoje tínhamos algumas ausências, mas os jogadores já vinham atuando bastante no decorrer do ano. Fizemos um jogo bastante consistente. É importante que a gente se mantenha entre os primeiros até a parada da Copa. Acho que achamos o caminho novamente. Uma equipe grande vai oscilar, é encontrar o equilíbrio. Nós nos caracterizamos esse ano por ser uma equipe que consegue fazer bons jogos fora, e mais uma vez hoje”, completou o comandante.

Com ótimo desempenho como visitante em 2018, o Palmeiras conquistou a sua 13ª vitória fora de casa em 18 jogos, com dois empates, três derrotas e 75,9% de aproveitamento. Equipe volta a atuar como visitante neste domingo, contra o Ceará, às 16h (de Brasília).