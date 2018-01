Roger admite queda, mas valoriza vitória sofrida contra Red Bull

O Palmeiras teve trabalho para vencer o Red Bull na noite desta quinta-feira, no Estádio Palestra Itália. O técnico Roger Machado reconheceu a queda de rendimento sofrida pela equipe alviverde na terceira rodada do Campeonato Paulista, mas tratou de valorizar o triunfo por 2 a 1.

No primeiro tempo, o Red Bull abriu o placar com Eder Luis e o Palmeiras igualou por meio Thiago Santos. Na etapa complementar, Jailson defendeu cobrança de pênalti de Rodrigo Andrade e o time da casa, após expulsão do mesmo Andrade, virou em mais um de Thiago Santos.

“Na palestra aos jogadores, salientei que enfrentaríamos um time extremamente organizado, que nos imporia dificuldades. Eles poderiam ter melhor sorte se o Jailson não defendesse o pênalti. Depois, com um a mais, criamos chances para definir o 2 a 1. Jogamos em um nível abaixo em relação aos outros jogos”, reconheceu Roger.

Ainda no início de sua trajetória pelo Palmeiras, o treinador procurou aproveitar a oportunidade de ver seu time em dificuldades diante do Red Bull. De acordo com o ex-lateral esquerdo, a situação é ideal para detectar aspectos em que a equipe ainda precisa evoluir.

“Quando há resistência do adversário em determinados momentos, consigo ter mais elementos para avaliar. É quando aparecem coisas que precisamos corrigir. No gol deles, por exemplo, tivemos um erro de posicionamento pela direita e ficamos em igualdade numérica dentro da área”, apontou.

Após vitórias sem grandes sustos sobre Santo André e Botafogo-SP, o Palmeiras se viu em desvantagem no placar pela primeira vez diante do Red Bull. A reação da equipe alviverde, ainda em formação sob o comando de Roger Machado, deixou o técnico satisfeito.

“Sair atrás nunca é bom, mas gostei (da reação). No primeiro momento depois do gol, tivemos entusiasmo e iniciativa. Um ponto que frisei com os atletas é que, quando você não está tão bem tecnicamente, precisa manter a competição porque, em algum momento, a qualidade pode ser decisiva. Foi o que aconteceu”, afirmou.