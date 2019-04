Rodízio de Felipão é minimizado por goleiro do Palmeiras

Terminados os campeonatos estaduais, o futebol brasileiro entrará em seu período mais agitado no calendário. Próximo da classificação na Copa Libertadores, e com Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil pela frente, o Palmeiras é um dos times que mais ‘sofrerá’ por conta disso. Desta forma, espera-se que o técnico Luiz Felipe Scolari repita a estratégia de 2018 e volte a intensificar o rodízio no elenco.

O protocolo utilizado pelo treinador já foi bem assimilado pelos jogadores palmeirenses, que deverão se alternar em campo de acordo com as competições a serem disputadas. Quem garante o fato é o goleiro Weverton, que, por sua vez, já se acostumou a dividir a meta alviverde com os companheiros Fernando Prass e Jailson.

“Todo mundo quer jogar. Mas acima de tudo todo mundo respeita o chefe, suas decisões, aquilo que ele pensa e o que ele acha que é melhor para o Palmeiras. Todo mundo se prepara para jogar, mas quem joga é ele quem decide”, afirmou, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira.

Titular na maior parte da campanha do título do Brasileirão 2018, Weverton iniciou 2019 com o mesmo status. No entanto, acabou dando lugar a Prass na partida de volta semifinais do Paulista, em que o Verdão acabou eliminado nos pênaltis.

“Depende do estilo de cada jogo, do que o Felipão imagina que vai acontecer durante a partida e ele escolhe o que acha que é melhor para aquele momento. Cabe a nós respeitar e entender. Aqui há muito respeito, com os companheiros e principalmente com o Felipão”, completou Weverton.

Provavelmente com Weverton no gol, o Palmeiras encara o Melgar nesta quinta-feira, pela quinta, e penúltima, rodada do Grupo F da Copa Libertadores. No Estádio Monumental da Unsa, em Arequipa, no Peru, a bola rola a partir das 23h (no horário de Brasília) desta quinta. Um empate garante o Verdão no mata-mata da competição.

