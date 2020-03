Roberto Carlos acredita que Palmeiras de 93/94 “ganharia bem” do Flamengo de Jorge Jesus

Durante a temporada passada, o Flamengo comandado pelo técnico Jorge Jesus era a equipe a ser batida na América do Sul. No entanto, de acordo com o ex-lateral Roberto Carlos, o esquadrão do Palmeiras de 93/94 venceria em um possível confronto. E não apenas isso. O campeão mundial em 2002 com a Seleção Brasileira acredita que o Verdão “ganharia bem”.

“O Palmeiras da minha época foi maravilhoso. Nós ficamos juntos dois, três anos. O Flamengo só tem um ano junto, por isso que o Palmeiras de 93/94 ganharia, não com facilidade, mas ganharia e ganharia bem”, comentou, em entrevista ao programa “Jogo Aberto”.

Considerado um dos melhores laterais da história do futebol, o agora embaixador do Real Madrid defendeu o Palmeiras por pouco mais de duas temporadas. Com a camiseta alviverde, o defensor faturou um Tonrneio Rio-São Paulo e também sagrou-se bicampeão paulista e brasileiro (1993 e 1994).

Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo tem mais títulos que derrrotas. Além da Libertadores e Brasileirão, conquistados no ano passado, o Rubro-Negro já venceu a Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Taça Guanabara em 2020.

